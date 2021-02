Carnevale 2021, Buon Martedì Grasso al tempo del Coronavirus: ecco i VIDEO più belli per gli auguri su Facebook e WhatsApp

15 Febbraio 2021 17:32

Carnevale 2021: ecco i video più divertenti per fare gli auguri di buon Martedì Grasso al tempo del Coronavirus su Facebook e WhatsApp

Con il Martedì Grasso si chiudono i festeggiamenti del Carnevale 2021 condizionati dalle restrizioni anti-Covid, durante i quali si dovevano svolgere varie sfilate in maschere e vari scherzi carnevaleschi. Il giorno successivo è il “Mercoledì delle Ceneri”, che segna l’inizio della Quaresima. Anche durante il Martedì Grasso ci si maschera e si sfila per le strade cittadine menre quest’anno non è possibile a causa della pandemia da Covid-19

Di seguito i video più divertenti per fare gli auguri di Buon Martedì Grasso 2021 al tempo del Coronavirus su Facebook e WhatsApp.