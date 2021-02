24 Febbraio 2021 16:39

Brogli elettorali a Reggio Calabria, Klaus Davi: “non mi meraviglio del mutismo pavido di chi amministra e del paperino che fa la finta opposizione. Mi meraviglio della (non) classe dirigente di questa città”

“Lo hanno aiutato in tutti i modi. A noi una manina ci ha sottratto improvvisamente 40 voti. Siamo invasi di rifiuti, m….. ovunque, città screditata e ora schizzi di nauseabondo sterco messo in luce da una importante indagine della Procura; sterco che emerge dalle urne e nei seggi elettorali. Non mi meraviglio del mutismo pavido di chi amministra e del ‘paperino’ che fa la finta opposizione. Mi meraviglio della (non) classe dirigente di questa città: professionisti, papaveri dello Stato, dirigenti, imprenditori, colletti bianchi che assistono a tutto questo scempio senza proferire parola. E’ incredibile!”. Lo ha dichiarato Klaus Davi.