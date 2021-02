Brogli alle comunali di Reggio Calabria, le motivazioni dell’arresto di Castorina: “riteneva di avere una immunità che gli consentisse di perseguire i suoi interessi totalmente indifferente della democrazia e della volontà popolare”

24 Febbraio 2021 13:37

Reggio Calabria, depositate le motivazioni della sentenza con cui i giudici hanno confermato gli arresti domiciliari per l’ex consigliere comunale del Pd Antonino Castorina

“Una carpetta di colore bianco, recante la dicitura ‘Liceo Scientifico Volta’, contenente 22 fogli con indicazione di persone, seggi e sezioni; 8 fogli con nominativi e documenti; 27 fogli fronte-retro recanti la intestazione ‘Nati dal 1913 al 1930’“. E’ quanto ha trovato la Digos a casa del consigliere comunale di Reggio Calabria Antonino Castorina, già capogruppo del Pd a Palazzo San Giorgio nella prima consiliatura del Sindaco Falcomatà, arrestato lo scorso dicembre per plurime fattispecie di falso e reati elettorali nell’ambito dell’inchiesta sui brogli alle elezioni comunali del 20 e 21 settembre 2020 in cui l’indagato è risultato il candidato più votato del centrosinistra. All’interno della vettura, inoltre, è stata trovata una busta gialla con dentro una tessera elettorale, intestata a una signora di 89 anni, e una cartella rosa con la scritta “Disponibilità presidenti di seggio” e contenente appunti. Ma anche “17 fotocopie di documenti di identità e un curriculum vitae” di una ragazza. L’esito della perquisizione emerge dalle motivazioni della sentenza del Tribunale del Riesame che, a inizio gennaio, ha confermato gli arresti domiciliari per Antonino Castorina, difeso dagli avvocati Francesco Calabrese e Natale Polimeni.

Coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri, dall’aggiunto Gerardo Dominijanni e dai pm Paolo Petrolo e Nunzio De Salvo, l’inchiesta ha dimostrato che grazie al sistema del duplicato delle tessere elettorali, alle ultime comunali di Reggio, hanno votato centinaia di anziani che in realtà non sono mai andati al seggio. “E’ evidente – si legge nella sentenza – che la condotta del Castorina sia finalizzata alla alterazione del regolare esercizio del voto di soggetti anziani che, loro malgrado, sono risultati essere ‘deleganti’ di richieste di duplicati di tessere elettorali ‘smarrite’“. Secondo i giudici, che hanno confermato gli arresti domiciliari per Castorina a causa della sua “tentacolare capacità relazionale” c’è un “concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa“. Secondo il Riesame, infatti, “il dinamismo operativo mostrato dall’indagato può certamente declinarsi nella evidente capacità dello stesso di interloquire con tutte le forze politiche e nella creazione di una fitta rete di relazioni, che gli hanno consentito di porsi come il terminale di un ben congegnato sistema. E’ proprio questo modus operandi che ha portato Castorina a ritenere di possedere una ‘patente di immunita”, tale da consentirgli di nascondere sotto il velo della prassi il conseguimento di interessi ed utilità personali”. “La capacità di muoversi con disinvoltura – c’è scritto nelle motivazioni – all’intero delle istituzioni pubbliche e degli uffici comunali e di relazionarsi con soggetti, utilizzati sovente come pedine da spostare all’occorrenza, allo scopo di dare materiale attuazione al meccanismo di alterazione della competizione elettorale e di soddisfare il suo tornaconto personale in termini di voto, è certamente sintomatica di un’assoluta spregiudicatezza e di una totale indifferenza per i procedimenti democratici di formazione della volontà popolare“.