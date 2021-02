Brescia: movida selvaggia, multe a giovanissimi e ristoratori per 4.600 euro

7 Febbraio 2021 16:07

Milano, 7 feb. (Adnkronos) – Nel weekend a Brescia sono state elevate multe per un totale di circa 4.600 euro. Motivo? La movida selvaggia e il mancato rispetto delle regole nel primo sabato sera in zona gialla. I carabinieri hanno presidiato il centro storico, soprattutto in piazza Tebaldo Brusato, sempre piena di giovanissimi: ebbene, ieri sera, otto giovani, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, sono stati sanzionati poiché ‘ nonostante i ripetuti inviti – continuavano a non indossare le mascherine. Altri due ragazzi, entrambi bresciani, rispettivamente di 19 e 22 anni, sono stati invece controllati e multati in vicolo dell’Aria, completamente ubriachi. I militari hanno anche sanzionato il titolare di un bar ristorante di via Trieste che, nonostante le limitazioni all’orario, è stato sorpreso alle 21.30 circa mentre serviva da bere al banco a due clienti. Anche per questi ultimi sono scattate le sanzioni, mentre al ristoratore sarà imposta la chiusura dell’esercizio per cinque giorni.