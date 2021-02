Brasile, fallo killer di Leandro Castan: tacchetti in faccia al portiere, vola via un pezzo di pelle! [VIDEO]

1 Febbraio 2021 12:24

Il fallo di Leandro Castan scuote il calcio brasiliano: l’ex calciatore della Roma colpisce in piena faccia il povero portiere del Bahia

Dal Brasile arrivano delle immagini a dir poco incredibili. L’ex calciatore della Roma, Leandro Castan, è stato protagonista di un intervento killer durante il match fra Vasco da Gama e Bahia. Nel corso di un calcio di punizione in zona offensiva, il difensore del Vasco si è lanciato alla ricerca del pallone allungando la gamba in spaccata: l’intervento ha centrato in piena faccia Douglas, il povero portiere del Bahia in uscita alla ricerca della sfera. L’arbitro, grazie all’ausilio del VAR, ha espulso Leandro Castan che nel post gara si è prontamente scusato. Il povero Douglas, come mostrato nelle immagini finite sui social, ha riportato 5 punti di sutura al volto ed ha perso un pezzo di pelle all’altezza del mento. Tutto sommato, poteva andargli peggio!