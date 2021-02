Coronavirus, oggi in Sicilia 26 morti, 1.666 guariti e 760 nuovi casi positivi. Calano ancora i ricoverati in ospedale, i DATI

11 Febbraio 2021 17:36

Coronavirus, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 11 febbraio: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 11 Febbraio, in Sicilia ci sono stati 26 morti, 1.666 guariti e 760 nuovi casi positivi al Coronavirus su 21.602 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 3,5% dei soggetti sottoposti a test.

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 144.231 persone su 1.045.265 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 13,79%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 7,24 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

144.231 casi totali



3.783 morti

103.793 guariti

36.655 attualmente positivi

1.071 (-37) ricoverati in ospedale ( 2,92% )

165 (-5) ricoverati in terapia intensiva ( 0,45% )

35.419 (-890) in isolamento domiciliare ( 96,6% )

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Sicilia: