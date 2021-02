Forte boato avvertito dalla popolazione in Calabria

22 Febbraio 2021 11:27

Calabria: il boato potrebbe essere stato un “boom sonico” di un aereo

Un forte boato è stato avvertito da diverse persone in Calabria e in particolare in provincia di Cosenza. I sismografi dell’INGV non hanno registrato alcun terremoto quindi probabilmente si è trattato di un “boom sonico” di un aereo, definito anche bang supersonico, ovvero il suono prodotto dal cono di Mach generato dalle onde d’urto create da un oggetto che si muove con velocità superiore alla velocità del suono.