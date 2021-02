Notizia shock per Boateng, trovata morta la ex Kasia Lenhardt: i due si erano bruscamente lasciati da una settimana

10 Febbraio 2021 14:52

Kasia Lenhardt, ex fidanzata di Jerome Boateng, è stata trovata morta nel suo appartamento di Berlino ad una settimana dalla fine della storia fra i due

Una notizia shock ha raggiunto Jerome Boateng nelle ultime ore: la ex fidanzata Kasia Lenhardt, dalla quale si era separato da pochi giorni, è stata trovata morta. Il corpo senza vita della modelle 25enne è stato rinvenuto nel suo appartamento di Berlino dalla polizia che, secondo le prime indagini, non ritiene la morte sospetta: le prime ipotesi sembrano condurre al suicidio. La storia d’amore fra la ragazza e il difensore centrale del Bayern Monaco si era concluso lo scorso 2 febbraio dopo 15 mesi di relazione. I due non si erano lasciati in buoni rapporti. Jerome Boateng aveva dichiarato: “durante la nostra relazione Kasia ha spesso minacciato di distruggermi. Ha minacciato di rovinare la mia carriera e persino di farmi perdere i miei figli accusandomi di violenze domestiche”. La modella aveva risposto dicendo che la rottura in realtà era arrivata a causa di “bugie e infedeltà”.