Biathlon: mondiali, oro allo svedese Ponsiluoma nella sprint e Hofer 13°

12 Febbraio 2021 16:49

Pokljuka, 12 feb. – (Adnkronos) – Oro alla Svezia nella sprint maschile ai Mondiali di Pokljuka, grazie a Ponsiluoma che è molto preciso al tiro e chiude la gara con il tempo di 24’41″³1, davanti al francese Destieux, zero errori, e un distacco di 11″³2. Molto tirata la gara per le prime posizioni e al terzo posto finisce l’altro francese Jacquelin, con 1 errore e 12″³9 di distacco.

L’Italia si comporta bene nel complesso piazzando tutti e quattro gli atleti fra i primi 34 del ranking, però manca dell’acuto. Lukas Hofer, un po’ come nel resto della stagione, è il migliore, 13° con 1 errore e 47″³6 di ritardo. Bene Dider Bionaz con il 21° posto, nessun errore, e un ritardo di 1’03″. Thomas Bormolini è 27° con un errore e 1’17″ di svantaggio, mentre è 34° Dominik Windisch con 3 errori e un ritardo di 1’35″.