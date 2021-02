Basket, primo turno di C Silver Siciliana: Gold & Gold Messina riposa. Intanto 7 under completano il roster

27 Febbraio 2021 11:07

Gold & Gold Messina, turno di riposo nella prima giornata della C Silver Siciliana. Intanto 7 under completano il roster della squadra

Vigilia di campionato in C Silver siciliana, la Gold & Gold Messina la farà da spettatore in questa prima giornata. Come da calendario, la Basket School riposa, il debutto è previsto domenica 7 marzo contro il Gela. La squadra affidata a Pippo Sidoti e Francesco Paladina in queste settimane ha lavorato a ritmi serrati con l’obiettivo di arrivare all’esordio in campionato nelle migliori condizioni di forma, affinare gli schemi e favorire l’inserimento dei nuovi innesti Rain Raadik e Lorenzo Tartamella.

Intanto il club del presidente Massimo Zanghì ha lavorato per completare il roster della prima squadra. Sono ben sette i giovani cestisti tesserati, cinque arrivano in doppio tesseramento dal Patti Basket, società che disputerà il campionato di Serie D, due invece sono ragazzi cresciuti nel vivaio della Basket School Messina.

I cinque ragazzi cresciuti nella “cantera” pattese sono, la guardia/ala Elia Gaetano Sidoti, nato a Patti il 22 dicembre 2002. Per lui, dopo le 5 presenze collezionate nel campionato di C Silver 2018/19, è un ritorno in maglia giallorossa. L’anno scorso l’esperienza con la canotta dell’Or.Sa. Barcellona (22 punti totali in 14 gare, 1.6 ppg). Nonostante la giovane età può vantare anche 7 presenze e 17 punti realizzati (2.4 ppg) in serie B con il Patti Basket nel 2017/18. In giallorosso anche il play/guardia Ascanio Ruffo Matricardi, classe 2004, è nato il 6 giugno a Gioiosa Marea, convocato nella selezione Siciliana al trofeo delle Regioni del 2018. Il playmaker Giuseppe Doria, nato a Patti il 27 dicembre 2003, la guardia/ala Marco Pio Sidoti, classe 2004, è nato a Patti il 22 luglio e la guardia Gabriele Giaimo, anch’egli pattese nato il 21 maggio 2002. Dal settore giovanile della Basket School Messina sono stati inseriti l’ala Gabriele Arena, nato a Messina il 13 settembre 2005, e la guardia Simone Freni, nato a Messina il 9 febbraio 2005. Quanto mai prezioso l’apporto alla squadra del sempre presente Tonino Princiotta.

La Basket School Messina comunica che anche per questa stagione trasmetterà in diretta – streaming, sulla propria pagina ufficiale Facebook, le gare interne ed esterne, grazie alla collaborazione con Vincenzo Nicita Mauro che curerà dal punto di vista tecnico la messa in onda delle partite. Le telecronache saranno affidate all’addetto stampa Carmelo Minissale che si avvarrà del commento tecnico di Giuseppe Melita