15 Febbraio 2021 17:57

Attraverso una nota ufficiale, l’Orlandina comunica il rinvio a data da destinarsi del match contro Bergamo

“Orlandina Basket comunica che la gara contro Bergamo, prevista inizialmente alle ore 12.00 del 21 febbraio 2021, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Giocatori di entrambe le squadre saranno infatti impegnati nel weekend con la propria Nazionale per le Qualificazioni all’Europeo 2022. Sono in corso contatti tra i due club per concordare la data del recupero“. Lo annuncia la società siciliana.