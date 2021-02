Basket, JustMary Messina: ufficiale l’ingaggio di Emanuel Carlos Fernández Pena

5 Febbraio 2021 15:58

Basket, la JustMary Messina annuncia in un comunicato l’arrivo di Emanuel Carlos Fernández Pena

La JustMary Messina comunica l’ingaggio per la stagione 2020/2021 dell’atleta argentino Emanuel Carlos Fernández Pena. Il giocatore classe 2002 nativo di Bahia Blanca è alla prima esperienza europea e proviene dal Gimnasia dove ha tenuto medie di 12,8 punti in 35 minuti di impiego. La dirigenza della Nuova Pallacanestro Messina ringrazia l’agenzia Players Group, che con la collaborazione di GP Sport, grazie ai buoni uffici tenuti con coach Beto Manzo ha fatto sì che Fernandez arrivasse a Messina nonostante le numerose richieste in patria.

“Sono un playmaker di 185 cm – si presenta Fernandez – cerco sempre di creare gioco, sia per me che per il mio team, metto la massima concentrazione per aiutare la squadra sia in attacco che in difesa. Sono molto motivato, voglio allenarmi al meglio e non vedo l’ora di scendere in campo per competere nel migliore dei modi con i miei compagni di squadra in modo da poter disputare un grande torneo”.