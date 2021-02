Basket, c’è una new entry per la JustMary Messina: è il preparatore atletico Salvatore Cannata

12 Febbraio 2021 14:11

Attraverso una nota ufficiale la JusttMary Messina comunica l’arrivo del preparatore atletico Salvatore Cannata

La JustMary Messina comunica l’ingresso nello staff tecnico per la stagione 2020/2021 del preparatore atletico Salvatore Cannata. Il giovane professionista è laureato in scienze motorie e preparatore fisico regionale e nelle scorse stagioni è stato nello staff tecnico dell’Orsa Basket Barcellona e della Vis Reggio Calabria.

“I primi contatti fra la società e me – spiega Cannata – sono stati ad agosto per la preparazione iniziale, poi per il mancato inizio dei tornei e per i miei impegni lavorativi la situazione è andata in stand by. Adesso che ci avviamo verso la ripartenza ci siamo risentiti e abbiamo quindi ripreso il discorso interrotto per andare avanti e lavorare insieme. Nello specifico mi occuperò della preparazione fisica degli atleti, cercherò di far arrivare al meglio questi ragazzi all’inizio del campionato, combinando il lavoro fisico con quello sul campo, sarà una preparazione completamente diversa da quella che solitamente si svolge ad inizio anno.

Questa ripresa del campionato, visti i tanti incontri che si giocheranno in un tempo ristretto – prosegue il nuovo preparatore – sarà un po’ particolare per tutti, fra atleti fermi per positività al Covid 19 e giocatori che hanno lasciato le sedi per poi fare rientro, renderli pronti per il rientro in campo sarà dura. Gli atleti per affrontare al meglio un campionato dispendioso come la serie C silver hanno la necessità di effettuare una buona preparazione fisica, la difficoltà è di riformulare tutto in funzione del poco tempo a disposizione, cercheremo di muoverci in modo da rendere i ragazzi pronti al campionato. Ringrazio la dirigenza e in particolare il presidente per questa opportunità, amo questo lavoro e stare in campo, ringrazio anche coach Beto Manzo che mi ha voluto non solo adesso ma anche ad agosto”.

