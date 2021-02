Basket, JustMary Messina pronta all’esordio in campionato: domenica si va a Milazzo

26 Febbraio 2021 16:53

Basket, dopo la lunga assenza causa Covid riparte il campionato di C Silver: JustMary Messina all’esordio in quel di Milazzo

Esordio assoluto nel torneo di C Silver per la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza targata JustMary con l’impegno in trasferta nella prima giornata contro gli Svincolati Milazzo. I padroni di casa, anche loro al debutto nel torneo di serie C, hanno confermato il gruppo locale formato dagli esperti Barbera, Colosi, Mobilia, Piperno, Sofia e Siracusa aggiungendo l’ex Barcellona e Basket School Messina Varotta, il play friuliano Fatigati, i due stranieri Alberione (argentino ex Orsa Barcellona) e Unechensky (ucraino ex Amatori Messina e Giarre) e l’ex della partita Benedetto Molino. A guidare la formazione il confermato coach Maganza con gli assistenti Cotugno e Catanesi.

Palla a due per Svincolati Milazzo – JustMary Messina domenica 28 febbraio alle ore 18:30 al PalaValverde di Milazzo, arbitreranno Giosè Brusca di Palermo (PA) e Giorgio Palazzolo di Partinico (PA).