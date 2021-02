Basket femminile, altro rinvio per l’Alma Patti: cancellati i voli per portare il Selargius in Sicilia

23 Febbraio 2021 21:44

Basket femminile, l’Alma Patti Basket comunica il rinvio del match previsto per questa domenica contro Techfind San Salvatore Selargius

“Alma Patti Basket comunica il rinvio della gara contro Techfind San Salvatore Selargius prevista per la 7^ giornata del girone di ritorno. La partita prevista per domenica 28 febbraio é stata rimandata a data da destinarsi per via della cancellazione dei voli che avrebbero dovuto portare la squadra sarda in Sicilia. Per Patti si tratta delle secondo rinvio, per la stessa motivazione infrastrutturali, negli ultimi due turni di campionato”. Questa la nota ufficiale del club siciliano, che comunica il rinvio del match in programma per questa domenica.