Basket femminile, cancellati voli per la Sardegna: rinviata Cus Cagliari-Alma Patti

17 Febbraio 2021 10:59

“Alma Patti ringrazia il Cus Cagliari per aver accettato lo spostamento dell’incontro previsto questo weekend, causa la cancellazione dei voli che avrebbero dovuto portare la squadra in Sardegna. La gara contro le cagliaritane dovrebbe finire in coda ai match riprogrammati al termine del girone di ritorno (La Spezia e Nico Basket) ed è al momento fissato per il prossimo 30 giugno”. Con questa nota ufficiale, l’Alma Patti comunica il rinvio del match in casa del Cus Cagliari previsto per questo weekend.