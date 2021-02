Basket in carrozzina, vittoria sfiorata per la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria

21 Febbraio 2021 13:19

Basket in carrozzina, la Farmacia Pellicanò Bic Reggio Calabria sfiora la vittoria in casa di GSD Porto Torres: commento e tabellino del match

Un vero peccato per la Farmacia Pellicanò aver perso l’occasione di portare a casa una partita che si è dimostrata in bilico dal primo all’ultimo minuto e sull’orma dell’equilibrio. Gli avversari seppur privi del loro pivot argentino Gomez, hanno tirato fuori una prestazione dalle percentuali al tiro davvero alte, infatti hanno inciso fortemente nel risultato finale le ben 5 triple dell’asso francese Sofyane Meahoui e un ispirato Bruno Falchi che ha realizzato un super concreto 6/7 dall’angolo. Dall’altro lato troppi gli errori ai tiri liberi e ben 6 contropiedi sciupati hanno indubbiamente inciso per gli amaranto sull’esito finale, ma va sottolineata l’ottima prova del brasiliano Flavio Cardoso a segno con 26 punti e l’exploit dell’iraniano Hosseini. Reggio Calabria sta crescendo ed è evidente come che l’esperienza anche stavolta ha fatto da padrona, ma non deve però sfuggire di mira quello che è da sempre stato l’obiettivo della Farmacia Pellicanò in questa prima stagione nella massima serie, ovvero crescere e fare tesoro degli errori commessi in ogni partita, creando un bagaglio esperienziale. Anche oggi seppur di ritorno con un’altra sconfitta al referto si può ampiamente dire di essere orgogliosi di ciò che si sta vedendo partita dopo partita dai ragazzi di coach Cugliandro. Adesso testa alla prossima gara continuando a lavorare, guardando con occhi sempre più fiduciosi verso al futuro! Di seguito il tabellino.

GSD Porto Torres – Farmacia Pellicanò RC BIC: 64 – 61

Parziali: 16-12; 8-10; 22-18; 17-21.

Porto Torres: Simula 19, Mehiaoui 26, Falchi 12, Sallis 2, Pedron 2, Puggioni 3, Langiu, Piu, Congiata, Gomez. All. Peretti

Reggio Calabria: Ranales 15, Cardoso 26, D’Anna 6, Hosseini 14, La Terra, Brandimarte, Rukavisnikovs, Billi, Ivanov, Bundzins. All. Cugliandro; ass. All. Marcianò.