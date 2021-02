Basket in carrozzina, Farmacia Pellicanò Reggio Calabria entra nella storia: ecco la prima vittoria in Serie A!

28 Febbraio 2021 10:50

Basket in carrozzina: prima, storica vittoria in Serie A per la Farmacia Pellicano Bic Reggio Calabria. Il tabellino della sfida vinta contro Bergamo

Eccola, è arrivata. E’ la prima volta! Quella della Farmacia Pellicanò Bic Reggio Calabria, alla sua prima e storica vittoria in assoluto nella Serie A del Basket in carrozzina. Battuta in casa la SBS Bergamo per 48-40. Di seguito il tabellino della sfida.

Farmacia Pellicanò RC BIC – SBS Bergamo 48-40

Reggio Calabria: Cardoso 17, Hosseini 7, D’Anna 11, Ivanov 2, Rukavisnikovs 5, Ranales 4, La Terra 2, Billi, Bundzins n.e. All. Cugliandro, ass. All. Marcianò.

Bergamo: Gabas 13, Airoldi 8, Carrara 6, Bombardieri 9, Nava 2, Spickus 2, Canfora n.e. , Filippi n.e.

Arbitri: Restuccia – Politi

Parziali: 11-10; 16-10; 13-12; 8-8.