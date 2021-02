5 Febbraio 2021 19:50

Barcellona Pozzo di Gotto, la denuncia dell’Uiltucs Sicilia: “il supermercato ex Famila verso la riapertura ma 40 dipendenti restano fuori. Macelleria sociale inaccettabile”

Verso la riapertura del supermercato ex Famila di Barcellona Pozzo di Gotto ma 40 dipendenti rischiano di restare fuori. Il gruppo Conad, tramite l’affiliato Pac2000, ha rilevato l’azienda nel medesimo locale, ma invece di salvaguardare quel personale sta avviando, tramite un consociato, una campagna di selezione di nuovi dipendenti. Lo denuncia la Uiltucs Sicilia che interviene duramente sulla vicenda schierandosi al fianco dei lavoratori e a sostegno della vertenza. Il sindacato ha annunciato una serie di iniziative e azioni di protesta per tutelare il futuro occupazionale dei 40 lavoratori ed evitare questa “inaccettabile macelleria sociale”. Marianna Flauto, segretario generale Uiltucs Sicilia, ha ricordato che nei mesi scorsi era stato chiesto un incontro al gruppo Conad che però non ha dato alcuna risposta. “Eppure – afferma la Uiltucs – Pac2000 sull’argomento si era impegnata nei confronti di questi lavoratori per una continuità occupazionale. Abbiamo anche chiesto un interessamento dell’amministrazione comunale di Barcellona, con la quale nei mesi scorsi si era anche aperta un’interlocuzione tramite il Consiglio Comunale, ma, ad oggi, non abbiamo ricevuto risposte concrete”.