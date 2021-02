Barcellona Pozzo di Gotto: duplice aggressione a due agenti della Polizia Penitenziaria in carcere, ricoverati

25 Febbraio 2021 17:11

Barcellona Pozzo di Gotto, i due agenti aggrediti sono stati trasportati presso il pronto Soccorso

FS-COSP Giunge notizia di una duplice aggressione avvenuta nel turno mattinale presso l’ottavo reparto della Casa Circondariale – Sezione ex OPG di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, dove a rimetterci le penne, come sempre è stata la POLIZIA PENITENZIARIA che ha dovuto inviare per accertamenti e cure presso il pronto Soccorso del Vicino nosocomio due degli Agenti aggrediti da recluso.

Ecco, lo chiamano il male di vivere, lo chiamano sovraffollamento e promiscuità, la chiamano sezione detentiva in realtà è un reparto dove ancora oggi ospiterebbe nonostante i diversi richiami ad uno sfollamento consistente di detenuti con problemi psichiatrici e psicologici pari a 60/70 unità che sentono l’esigenza per ovvie motivazioni anche delle più futili che si possano immaginare sentirsi autorizzati a picchiare, insultare, dileggiare e aggredire gli Agenti della Polizia Penitenziaria che per carenza di organico nella stessa sede pari a 60 unità, non riesce neanche a coprire i posti essenziali, meno che meno creare una doppia vigilanza simultanei nei più pericolosi reparti come 8 sezione.

A denunciare l’accaduto alla Segreteria generale Nazionale è stato direttamente il DELEGATO NAZIONALE DELLA SICILIA DELLA FEDERAIZONE SINDACALE COSP SICUREZZA E DIFESA LILLO LETTERIO ITALIANO preoccupato e amareggiato per quanto avverrebbe nei reparti detentivi dove sembra mancare sempre di più la presenza consistente della Polizia penitenziaria e dove i turni di servizio non sono al di sotto delle 8 ore consecutive a volte a rischio anche la pausa pranzo o, caffè per mancanza di sostituto.

FS-CO.S.P. : MASTRULLI “ Concordo a pieno con le preoccupazioni del mio Delegato nazionale della Sicilia Lillo Letterio Italiano esperto del settore detentivo come già appartenente al Corpo. Resto basito, ancora una volta, per l’ennesima volta teatro della violenza l’8 Reparto detentivo di Barcellona Pozzo di Gotto ci riporta alla ribalta condizioni di vita estreme e significative che lasciano, come sempre accade, segni sulla pelle di chi Tutela la Sicurezza e la vita detentiva nelle prigioni Italiani, anello debole della catena del dipartimento, la polizia penitenziaria senza che nessuno intervenga nonostante il ripetersi e il consumarsi di reati contro la persona o beni dell’amministrazione.” Viviamo tragedie su tragedie, violenze fisiche che ci portano numeri alti come circa 4.500 agenti feriti negli ultimi anni; 147 suicidi due di questi solo nel 2021,condizioni di lavoro con scarsa qualità della vita, peggio di così solo in Africa e neanche”. Auspico che la Ministra della Giustizia CARTABIA possa da subito avvicendare i Vertici del DAP nei vari livelli considerato l’assenza totale in questi ultimi mesi per quanto sindacalmente ci riguarda e riguarda lavoratori che rappresentiamo. Attendiamo un segnale tangibile, concreto e di speranza dalla Ministra CARTABIA, pronti ad incontrarla se lo decide.