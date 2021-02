Barcellona, colpo basso da Parigi. France Football mette Leo Messi in prima pagina… con la maglia del PSG [FOTO]

9 Febbraio 2021 17:14

France Football mette Lionel Messi in prima pagina con la maglia del PSG: da Barcellona non la prendono bene, ma l’argentino è pronto all’addio

Negli scorsi anni il Barcellona ha provato in ogni modo a convincere Neymar a lasciare il PSG per trasferirsi nuovamente in Catalogna insieme a Messi. La beffa è però dietro l’angolo: in estate infatti, potrebbe essere Lionel Messi a lasciare Barcellona per trafersi a Parigi al fianco dell’amico Neymar. I problemi economici dei catalani sono ben noti e difficilmente la società potrà fare un’offerta irrifiutabile alla ‘Pulce’ che, vista la volontà già espressa la scorsa estate di cambiare aria, potrebbe rifiutare anche una proposta monstre pur di cambiare maglia ad ogni costo. Non che da Parigi non possa arrivare una cascata di milioni. Il PSG è uno dei pochissimi club al mondo che, nonostante la pandemia, potrebbe accontentare Messi dal punto di vista salariale, specialmente non dovendone pagare il cartellino poichè l’argentino si libererà gratuitamente in estate.

In Francia già pregustano il colpaccio. France Football ha pubblicato la sua prima pagina odierna con un fotomontaggio che vede Lionel Messi sorridente con la maglia del PSG, il sogno dei tifosi parigini che potrebbe tramutarsi presto in realtà. I media catalani non l’hanno presa bene, parlando di mancanza di rispetto. Viste le continue insinuazioni riguardanti la voglia di Neymar di tornare in Catalogna però, non c’è da stupirsi se adesso tocca al Barcellona fare i conti con le pressioni della stampa estera. Chi la fa, l’aspetti.