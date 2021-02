Australian Open, impresa Sara Errani: eliminata Venus Williams! Camila Giorgi out

10 Febbraio 2021 10:35

Sara Errani firma l’impresa agli Australian Open: sconfitta Venus Williams in due set. Camila Giorgi sconfitta invece da Iga Swiatek

Grande successo per il tennis italiano in quel di Melbourne. Sara Errani accede ai sedicesimi di finale degli Australian Open grazie ad un prestigioso successo nel secondo turno dello Slam aussie. La tennista italiana, attualmente numero 134 del ranking mondiale femminile, volenterosa di scalare la classifica dopo lo stop per doping (contaminazione da cibo) e diversi infortuni, ha sconfitto Venus Williams, pluricampionessa Slam con 7 titoli major in bacheca e una medaglia d’oro olimpica vinta a Sydney 2020. Sara Errani si è imposta in 2 set vinti con il punteggio 1-6 / 0-6 in 63 minuti di gioco: senza nulla togliere ai meriti della Errani però, va detto che Venus Williams ha giocato con un problema al ginocchio che ne ha limitato fortemente la mobilità. Al terzo turno la tennista romagnola affronterà Su Wei Hsieh.

Niente da fare invece per Camila Giorgi. La tennista italo-argentina, numero 79 del ranking WTA, è stata eliminata al secondo turno degli Australian Open dalla giovane polacca Iga Swiatek in 81 minuti di gioco, dopo aver vinto due set con il punteggio di 6-2 / 6-4.