C’è un po’ di Sicilia agli Australian Open: Salvatore Caruso liquida Laaksonen e avanza al secondo turno!

9 Febbraio 2021 10:34

Salvatore Caruso supera con successo il primo turno degli Australian Open: il tennista siciliano batte in 3 set lo svizzero Laaksonen e avanza i 32esimi

C’è un po’ di Sicilia agli Australian Open e quel poco che c’è è vincente! Salvatore Caruso, tennista azzurro nativo di Avola (provincia di Siracusa), ha vinto la sua gara d’esordio nel primo Slam presente in calendario nella stagione tennistica, seppur slittato di qualche settimana rispetto alle date canoniche. Sul cemento australiano, il tennista siciliano, che attualmente occupa la posizione numero 78 del ranking mondiale maschile, si è sbarazzato in 1 ora e 48 minuti dello svizzero Henri Laaksonen, numero 139 al mondo, entrato nel tabellone principale del torneo dopo aver superato tutti i turni di qualificazione. Salvatore Caruso ha avuto la meglio sull’avversario elvetico in 3 set, vinti con i punteggi di 2-6 / 4-6 / 3-6. Al secondo turno Caruso affronterà Fabio Fognini, uscito vincitore dal match d’esordio contro Herbert, in un derby italiano senza esclusione di colpi.