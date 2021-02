Australian Open, gaffe di Nadal in conferenza stampa: era già al corrente del forfait di Berrettini?

15 Febbraio 2021 12:42

Australian Open, gaffe in conferenza stampa per Rafael Nadal: lo spagnolo era già al corrente del prossimo forfait di Matteo Berrettini?

Quest’oggi Matteo Berrettini ha comunicato che non sarebbe sceso in campo nella sfida contro Stefanos Tstsipas degli ottavi di finale degli Australian Open a causa di un infortunio all’addome. Prima che fosse lo stesso tennista italiano a dare l’annuncio però, la notizia era già stata comunicata da… Rafael Nadal! Avete letto bene, il campione spagnolo sembrerebbe essere stato già al corrente del forfait di Berrettini nonostante dallo staff e dallo stesso giocatore non fosse arrivata nessuna notizia ufficiale.

Nadal si è ‘tradito’ nella conferenza stampa post vittoria contro Fognini. Lo spagnolo, commentando i suoi costanti miglioramenti di condizione fisica, ha dichiarato: “probabilmente quest’anno sono un po’ meno allenato perché nei precedenti 20 giorni mi sono allenato un po’ meno a causa del dolore alla schiena che mi ha rallentato. Ma ho trovato il modo per uscirne e sto facendo grossi passi avanti. Mercoledì contro Tsitsipas avrò bisogno di fare ancora un passo avanti”. A quel punto si è creata una situazione di imbarazzo, visto che ancora Matteo Berrettini, non aveva comunicato la propria volontà di scendere in campo. Nadal ha dunque provato a metterci una pezza: “ah. Non è ufficiale? Mi hanno detto che Berrettini non gioca perché è infortunato… Vabbè, scusate”.