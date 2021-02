Australian Open, niente italiani in tabellone: Fognini si arrende a Nadal, Berrettini si ritira per infortunio

15 Febbraio 2021 10:16

Notte amara per l’Italia negli Australian Open: niente più azzurri in tabellone. Fognini si arrende a Nadal, Berrettini ko per infortunio

Non ci sono più italiani nel tabellone degli Australian Open. Dopo l’uscita delle donne nel main draw WTA, tocca anche agli uomini abbandonare il primo Slam dell’anno. Serata amara per l’Italia che perde in un colpo solo Fognini e Berrettini, entrambi fuori agli ottavi di finale seppur con motivazioni differenti. Fognini ha potuto poco o nulla contro il solito, straordinario, Rafael Nadal. Il tennista ligure ha dato battaglia per 2 ore e 19 minuti al numero 2 al mondo, non riuscendo però a strappare nemmeno un set: lo spagnolo si è imposto con il punteggio di 3-6 / 4-6 / 2-6. Non è nemmeno sceso in campo nella sfida contro Tsitsipas invece Matteo Berrettini. Il tennista romano ha rimediato un infortunio al costato nella gara contro Khachanov rivelatosi essere uno strappo di circa un centimetro ai muscoli addominali.