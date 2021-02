Australian Open, Djokovic non fa sconti: finisce la favola Karatsev, Nole vola in finale

18 Febbraio 2021 12:09

Novak Djokovic conquista il primo pass per la finale degli Australian Open: il tennista serbo pone fine, in due set, alla favola Karatsev

Una favola senza lieto fine. C’era da aspettarselo se per l’ultimo capitolo la mano che tiene la penna è quella di Novak Djokovic. Il tennista serbo, attuale numero 1 al mondo e, dopo l’eliminazione di Rafael Nadal, favorito numero 1 alla vittoria degli Australian Open, ha osservato compiaciuto l’evolversi della favola di Aslan Karatsev, decidendo poi di mettere la parola fine. La semifinale dello Slam aussie dura poco meno di 2 ore, il tempo utile a Novak Djokovic per infilare un 6-3 / 6-4 / 6-2 che non lascia scampo al numero 114 ATP. Karatsev non ha nulla da rimproverarsi, la sua è stata comunque una straordinaria cavalcata, conclusa a testa alta contro il migliore al mondo. Domani la seconda semifinale fra Medvedev e Tsitsipas dalla quale verrà fuori l’avversario di Novak Djokovic nell’ultimo atto degli Australian Open.