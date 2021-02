Australian Open, ecco l’avversario di Djokovic: Daniil Medvedev è il secondo finalista, Tsitsipas ko in 3 set

19 Febbraio 2021 12:11

Daniil Medvedev raggiunge Novak Djokovic nella finale degli Australian Open: il tennista russo batte Tsitsipas in 3 set

Il quadro della finale degli Australian Open è finalmente completo. Dopo il successo di Novak Djokovic nella prima semifinale dello Slam australiano arrivato su Karatsev, quest’oggi è andata in scena la seconda semifinale del torneo che vedeva di fronte Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, rispettivamente numero 4 e numero 6 al mondo. Incontro durato 2 ore e 12 minuti, nei quali Daniil Medvedev ha staccato il pass per la seconda finale di un torneo Major della sua carriera. Il russo si è imposto in 3 set, eliminando il giustiziere di Rafael Nadal con il punteggio di 6-4 / 6-2 / 7-5. Domenica l’ultimo atto del torneo con Novak Djokovic che partirà da favorito, ma si sa: le finali fanno sempre storia a sè.