Andrea Argento confermato presidente Unvs Messina

4 Febbraio 2021 18:31

Unvs Messina, con l’Assemblea Elettiva sono state rinnovate le cariche sociali della sezione provinciale dell’Associazione benemerita, intitolata ad Annarita Sidoti, per il quadriennio 2021-2024: confermato presidente Andrea Argento

Sono state rinnovate le cariche sociali dell’Unvs Messina per il quadriennio 2021-2024. Andrea Argento, dopo l’Assemblea Elettiva, svoltasi in videoconferenza, è stato confermato presidente della sezione provinciale intitolata ad Annarita Sidoti dell’Associazione benemerita Unione Nazionale Veterani dello Sport, riconosciuta dal Coni.

Di seguito le altre nomine: Giuseppe Girolamo vicepresidente; Omar Menolascina segretario; Francesco Imbesi, Pietro La Bella, Pietro La Spada e Giuseppe Locandro consiglieri; Fabrizio Caratozzolo revisore dei conti; Alessandro Calleri addetto stampa.

Il presidente Andrea Argento esprime la sua soddisfazione, illustrando anche i programmi e le iniziative pensate per il quadriennio: “Ringrazio tutti gli associati per la riconferma e gli attestati di stima ricevuti durante l’Assemblea Elettiva. Presiedere un’Associazione Benemerita è un orgoglio ed una responsabilità, ma accanto a me c’è un direttivo di assoluta qualità. Ci siamo lasciati alle spalle un anno condizionato dal Covid e speriamo di poter tornare presto alla normalità perchè lo sport sta risentendo parecchio di questa situazione. Noi stessi abbiamo diverse attività da sviluppare nel corso del quadriennio che verrà e, già nel 2021, saremo impegnati con l’organizzazione dei Campionati Italiani di Tennis UNVS, l’assegnazione del premio “Atleta dell’Anno” al nostro Massimo Giacoppo, nonchè la partecipazione a diverse attività nazionali nelle discipline calcio, pallavolo, atletica leggera, ciclismo e nuoto, tra le altre”.

“Promozione sportiva e sociale, formazione e condivisione dei positivi messaggi che solo lo sport sa diffondere – aggiunge Argento – saranno al centro del nostro operato e della programmazione delle attività. Tanti sportivi si stanno avvicinando alla nostra Associazione, tra i quali annoveriamo uno straordinario campione, già medaglia olimpica, che risponde al nome di Valerio Vermiglio. Per noi è un onore ed una responsabilità averlo nella nostra famiglia, ci spingerà a fare sempre meglio e ci darà il suo preziosissimo contributo per crescere ancor di più”.