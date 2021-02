Aeroporto dello Stretto, incontro fra il sindaco Falcomatà ed il presidente Sacal: “Massima collaborazione per il rilancio del Tito Minniti”

19 Febbraio 2021 14:11

Reggio Calabria: si è tenuto, questa mattina negli uffici di Palazzo San Giorgio, un incontro fra il sindaco Falcomatà ed il presidente della “Sacal” De Metrio, al quale hanno preso parte anche l’assessore Cama ed il coordinatore della task-force sull’aeroporto Chindemi

Si è tenuto, questa mattina negli uffici di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, un incontro fra il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il presidente della “Sacal”, Società di gestione degli aeroporti calabresi, Giulio De Metrio, al quale hanno preso parte anche l’assessore ai Trasporti, Mariangela Cama, ed il coordinatore della task-force sull’aeroporto, Salvatore Chindemi. Si è trattato di un confronto istituzionale durante il quale il primo Cittadino, pure nelle funzioni di sindaco metropolitano, ha espresso “la piena disponibilità degli Enti territoriali nel supportare l’attività della società di gestione degli aeroporti calabresi in un’ottica di rilancio concreto dello scalo reggino”. “Ovviamente – ha spiegato, a margine dell’incontro, il sindaco Falcomatà – guardiamo con grande interesse ai progetti di sviluppo di un’infrastruttura fondamentale per l’economia dell’intera area metropolitana. In questo senso, ho apprezzato molto i programmi del presidente Giulio De Metrio proiettati ad una ripresa decisiva della nostra aerostazione”.

Recentemente, infatti, il “Tito Minniti” è stato interessato da un cospicuo piano d’investimenti rivolto all’ammodernamento complessivo dell’infrastruttura. “Continueremo a seguire le evoluzioni attinenti i lavori di recupero dello scalo, così come quelle relative al Piano industriale ed a tutte le attività che la “Sacal” sta mettendo a punto“, ha affermato Falcomatà ringraziando il presidente De Metrio per “il costante e proficuo dialogo intrapreso con la Città Metropolitana. Da parte nostra – ha concluso il primo cittadino – faremo di tutto affinché l’aeroporto “Tito Minniti” possa tornare ai livelli che gli competono”. Il presidente “Sacal”, Giulio De Metrio, ha ribadito l’interesse della società “a interloquire con chi rappresenta territorio. Abbiamo intrapreso un percorso fondamentale per sviluppare l’aeroporto di Reggio Calabria”, ha spiegato De Metrio, aggiungendo: “Credo ci siano tutte le condizioni per avere un’infrastruttura ed uno sviluppo del traffico passeggeri e voli all’altezza del bellissimo territorio della Città metropolitana”.