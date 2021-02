Acr Messina, i tifosi regalano ai calciatori un libro sulla storia della città peloritana: esaudito il desiderio di mister Novelli

20 Febbraio 2021 13:31

Il bel gesto dei tifosi che hanno esaudito il desiderio di mister Novelli: far conoscere ai calciatori giallorossi la storia della città peloritana

“Il desiderio di Mister Raffaele Novelli era quello che i giocatori conoscessero il senso di appartenenza della maglia che indossano, attraverso la totale conoscenza del territorio in cui vengono ad operare. Per soddisfare questo sogno del tecnico biancoscudato, un gruppo di tifosi, ha regalato alla società, staff tecnico e calciatori oltre 30 libri sulla storia della città Messina“. Con questa nota l’Acr Messina informa circa il bel gesto dei tifosi giallorossi nei confronti dei calciatori. Un desiderio del tecnico Raffaele Novelli che è stato esaudito: far conoscere la storia della città peloritana attraverso il libro “Messina ritrovata”.