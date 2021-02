Acr Messina, domani la trasferta a Biancavilla: i convocati di mister Novelli

23 Febbraio 2021 15:01

Acr Messina, la lista ufficiale dei convocati scelta da mister Novelli per il match di domani in casa del Biancavilla

L’Acr Messina vuole mantenere ben salda la prima posizione del girone I di Serie D. Domani, nel turno infrasettimanale, i giallorossi andranno in casa del Biancavilla. Questa la lista ufficiale dei convocati scelti da mister Novelli. La partenza per la città catanese è prevista per il primo pomeriggio di oggi.

Portieri: Lai, Caruso;

Difensori: Cascione, Giofré, Lomasto, Boskovic, Mazzone, Bellopede, Izzo, Polichetti;

Centrocampisti: Saindou, Aliperta, Lavrendi, Cristiani, Vacca, Crisci, Cretella;

Attaccanti: Bollino, Addessi, Foggia, Manfrellotti.