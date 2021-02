A.Saudita: Renzi, ‘Di Battista? Diceva Trump meglio di Obama…’

27 Febbraio 2021 20:09

Roma, 27 feb (Adnkronos) – Pd, Leu “e soprattutto Cinque Stelle”, “strumentalizzando una tragedia come quella dell’uccisione del giornalista saudita Khashoggi”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews,

“‘Sorprende il silenzio di Renzi”, dicono all’unisono. Peccato che di questa vicenda io abbia già parlato in molti giornali e Tv”, prosegue il leader di Iv che poi tra le altre cose scrive: “Ma ciò nonostante ‘ guidati da un fine osservatore della politica estera quale Alessandro Di Battista, l’uomo che diceva ‘Trump sta facendo meglio di quel golpista di Obama” ‘ gli amici della grande alleanza progressista Leu/Cinque Stelle/PD stanno da ore attaccandomi per il mio presunto silenzio”.