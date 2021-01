YouTube sospende l’account di Donald Trump a tempo indeterminato: paura che fomenti violenza

28 Gennaio 2021 15:58

YouTube ha scelto di sospendere, per la terza volta, l’account dell’ex presidente USA Donald Trump: l’attuale stop è a tempo indeterminato

YouTube ha deciso di mettere il bavaglio a Donald Trump un’altra volta, la terza nel giro di poche settimane. La famosa piattaforma social appartenente a Google ha sospeso l’account di Donald Trump, che vanta 2.77 milioni di utenti iscritti, per la fondata paura che l’ex presidente americano possa fomentare ulteriori violenze attraverso le sue teorie del complotto riguardante l’esito truccato delle elezioni americane che hanno visto vincere Joe Biden, attuale presidente USA. Dopo i fatti di Capitol Hill, YouTube aveva sospeso l’account di Trump per la prima volta in data 13 gennaio, sospensione alla quale aveva fatto seguito un altro stop alla vigilia dell’inaugurazione di Joe Biden come nuovo presidente USA, proprio per evitare potenziali escalation di violenza.

YouTube ha anche deciso di ‘punire’ Rudy Giuliani, avvocato di Trump, sospendendo la monetizzazione dei suoi video a causa delle ripetute violazioni del regolamento di YouTube a proposito di disinformazione, particolarmente al riguardo dei presunti brogli che avrebbero condizionato l’esito delle elezioni americane.