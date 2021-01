Amara sorpresa per McKennie: ladri gli svaligiano la villa mentre è in campo durante Juventus-Spal

30 Gennaio 2021 12:04

Una banda di ladri ha svaligiato la villa di Weston McKennie mentre il calciatore americano era in campo nella sfida di Coppa Italia Juventus-Spal

Archiviato il passaggio del turno in Coppa Italia con un perentorio 4-0 della sua Juventus, Weston McKennie ha trovato una brutta sorpresa una volta tornato a casa. Una banda di ladri ha svaligiato la sua villa in strada Valpiana, sulla collina di Torino. I malviventi hanno pianificato il furto nei minimi dettagli, scegliendo di piazzare il colpo mentre il calciatore si trovava in campo nella partita Juventus-Spal di mercoledì scorso. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, i ladri sono entrati nell’abitazione forzando la finestra del bagno, in modo tale da non essere visti dagli altri residenti nel complesso di case dove vive il calciatore americano. Il bottino comprende scarpe costose, abiti firmati e altri effetti personali del calciatore di grande valore.