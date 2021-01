Wanda Nara confessa: “si è vero, ho tradito. Patto con Icardi? Ecco la verità”

22 Gennaio 2021 09:59

Sul conto di Wanda Nara si possono dire tante cose ma su una cosa la showgirl argentina non tansige: la sincerità. Sempre schietta e diretta, Wanda Nara non si è fatta problemi a confessare alcuni segreti del suo passato rispondendo senza filtri alle domande postate sui social dai suoi follower. Una è stata piuttosto diretta: “sei stata infedele?“. La risposta ha spiazzato tutti: “vero, alcune volte…“, un’ammissione che a qualcuno ha fatto tornare alla mente i primi tempi in cui il nome di Wanda Nara ha iniziato a circolare in Italia, legato al triangolo amoroso fra Maxi Lopez e Mauro Icardi. Eventualità che sembra essere stata smentita dalla procuratrice argentina che, parlando della sua storia d’amore con il calciatore del PSG ha spiegato: “la relazione è iniziata come per chiunque altro… lui era single e io mi sono separata vivendo in Argentina”. Per finire un commento sulla voce che parla di un patto stipulato con il compagno Mauro Icardi che, nei primi mesi della loro relazione, avrebbe vietato ad entrambi di uscire senza il partner presente: “falso. Ho viaggiato da sola molte volte per lavoro e lo ha fatto anche lui”.