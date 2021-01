Volley, Tonno Callipo all’esame Milano. Rizzo: “Dovremo approcciare alla partita con il piglio giusto”

13 Gennaio 2021 17:11

Volley, le parole del libero della Tonno Callipo Marco Rizzo in riferimento al match di domani contro l’Allianz Milano

Si riaccendono le luci del PalaMaiata per il recupero della terza giornata di ritorno di Superlega che domani giovedì 14 gennaio (ore 19.00 diretta Eleven Sports) vedrà la Tonno Callipo Calabria sfidare l’Allianz Milano. Il match inizialmente in programma lo scorso 13 dicembre non si disputò a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 tra le fila della formazione lombarda.

Sarà la prima di cinque entusiasmanti battaglie in questo rush finale di campionato in cui sarà fondamentale mettere in campo il massimo dell’impegno e della concentrazione con l’obiettivo di mantenere il quarto posto in classifica e difenderlo dagli assalti della concorrenza (in particolare di Monza (16 gare) e di Piacenza (18 gare) distanziate da quattro lunghezze).

La squadra del presidente Pippo Callipo si presenta all’incontro con i meneghini desiderosa di riscatto dopo la sconfitta rimediata a Piacenza per 3-1 nell’anticipo della settima di ritorno. Pochi i giorni a disposizione del duo Baldovin-Guarnieri per analizzare gli errori commessi in terra emiliana e focalizzare l’attenzione sul nuovo avversario ma anche la consapevolezza che si è giunti ad un momento molto delicato della stagione in cui non bisogna assolutamente cedere il passo alla stanchezza fisica e mentale che in maniera fisiologica il gruppo inizia ad avvertire dopo sette mesi pieni di attività tra preparazione e partite disputate. La motivazione per Saitta e compagni non può che essere quella di non farsi sfuggire l’occasione di accaparrarsi una delle prime cinque posizioni nella griglia play-off in modo da avere l’accesso diretto ai quarti play off scudetto.

Al PalaMaiata arriverà un’Allianz Milano rinfrancata dal punto guadagnato nel tiebreak contro i campioni del mondo in carica della Cucine Lube Civitanova al termine di una gara molto combattuta e in cui i lombardi nonostante contassero su una formazione rimaneggiata hanno dato prova di grande carattere. Il tecnico Roberto Piazza ha infatti dovuto fare a meno del palleggiatore Sbertoli a causa di un infortunio (sostituito da Daldello) e ‘adattare’ Ishikawa nel ruolo di opposto. Di fatto per Milano quella in terra marchigiana è stata la seconda gara disputata (la prima risale al 3 gennaio perdendo a Verona 3-1) dopo oltre un mese di stop a causa di diverse vicissitudini in primis legate al Covid-19 che l’hanno costretta a saltare ben tre gare nel mese di dicembre: dopo la vittoria nel derby contro Monza del 6 dicembre sono state rinviate le successive partite contro Vibo, Modena e Ravenna i cui recuperi partiranno proprio dal match di domani contro i vibonesi. A creare preoccupazione nell’ambiente meneghino anche l’infortunio all’opposto Patry rimediato il 21 novembre scorso durante la partita interna persa contro Piacenza. Tra le note positive c’è invece da rammentare l’arrivo poco dopo dell’ex Urnaut. Probabilmente anche nel match contro i calabresi Patry sarà indisponibile e in tal caso coach Piazza potrebbe optare per la soluzione dei tre schiacciatori. In dubbio anche la presenza in cabina di regia di Sbertoli.

A prescindere da quello che sarà il sestetto avversario la Tonno Callipo rimane concentrata sulla propria metà campo e con l’intento di affrontare la gara senza alcun timore. A farsene portavoce è il libero Marco Rizzo, ex di turno: “Milano è una squadra ostica che gioca una buona pallavolo nonostante in questo momento abbia l’organico ridotto: già da diverse settimane stanno facendo a meno dell’opposto Patry ma con l’arrivo di Urnaut sono ugualmente competitivi. I loro punti di forza sono la battuta e la correlazione muro-difesa. Per superare un avversario di questo tipo sicuramente dovremo esprimere la nostra migliore pallavolo mettendo loro pressione fin dall’inizio. Sarà importante approcciare alla partita con il piglio giusto. L’obiettivo è portare a casa la vittoria e continuare il nostro cammino di crescita incrementando i punti in classifica”. Infine il libero della Callipo suggerisce la strada da percorrere in questo rush finale: “Ormai siamo alla fine della regular season: tutte le partite sono simili a delle finali, che bisogna approcciare con la consapevolezza di avere la possibilità per far punti. Per cui dobbiamo lottare su ogni pallone cercando di evitare cali di concentrazione, affidandoci alla forza del nostro gruppo”.

AVVERSARIO

ALLIANZ POWEVOLLEY MILANO. È una squadra ricca di talento e qualità quella di patron Fusaro guidata dal riconfermato tecnico Roberto Piazza (da marzo 2019 anche Ct dell’Olanda). Ai nastri di partenza poteva contare sul nazionale francese Patry, opposto ex Latina, arrivato per sostituire l’opposto olandese Abdel-Aziz. Tra i martelli, a dargli manforte il forte giapponese Ishikawa dal Padova, dotato di un ottimo servizio. Oltre al canadese Maar reduce dalla Dynamo Mosca. In regia il palleggiatore Sbertoli (alla sesta stagione nella sua Milano in A1), a riposo precauzionale per un disturbo addominale nel match di domenica contro Civitanova. Quindi da registrare il ritorno di capitan Piano, reduce da un lungo infortunio subìto a febbraio del 2019. Con lui al centro il riconfermato sloveno Kozamernik, il libero Pesaresi. Completano la rosa il palleggiatore Daldello (schierato contro Civitanova), Basic ed i giovani Mosca, Staforini e Meschiari. A inizio dicembre è stato ingaggiato Tine Urnaut per far fronte al lungo infortunio subìto da Patry.

PRECEDENTI

Le squadre si sono incrociate 9 volte. Si contano 6 vittorie di Milano e 3 di Vibo Valentia. In questi scontri è compreso anche il match degli ottavi di Coppa Italia disputato lo scorso 20 settembre al PalaMaiata di Vibo con il successo di Milano su una Callipo ancora in rodaggio per 3-1 (14-25, 25-20, 15-25, 22-25).

La scorsa stagione, a causa del Covid, si giocò solo la gara di andata il 4 dicembre 2019 a Milano, che si impose 3-1 (22-25, 25-17, 25-19, 25-18), con 20 punti da parte di Petric per Milano, contro i 17 realizzati dal brasiliano Abouba per Vibo. Questa vittoria era la quinta consecutiva da parte di Milano, che faceva seguito a quelle ottenute nelle stagioni 2018 (milanesi vittoriosi 3-0 in casa e 3-2 in Calabria, in panchina Andrea Giani i lombardi, mentre per Vibo c’era Antonio Valentini). Idem nel 2017 (Milano sempre era allenata da Giani, mentre Vibo da Tubertini, meneghini vincenti 3-1 in casa e 3-0 al PalaValentia). Oltre alla vittoria nel match di andata del torneo in corso a favore dei vibonesi, le altre due affermazioni della Tonno Callipo sono datate entrambe 2016, da quando iniziano appunto i precedenti tra le due contendenti. Allora la Tonno Callipo, allenata coach Kantor fece enplein: si impose il 19 ottobre 2016 nel match di andata a Milano per 3-2 (con ben 29 punti dello schiacciatore ceco Rejlek in forza ai calabresi. Mentre nella gara di ritorno a Vibo vittoria per 3-0 (con parziali 25-23, 25-19, 25-22), con 13 punti di Barreto.

ULTIMA VITTORIA DI MILANO A VIBO IN SUPERLEGA: Risale al 17 marzo 2019. Vibo-Milano 2-3, con ben 27 punti di Nimir per gli ospiti e 21 di Al Hachadadi per i calabresi.

ULTIMA VITTORIA DI VIBO IN CASA IN SUPERLEGA: Era il 29 dicembre 2016 e la Callipo superò Milano 3-0 (25-23, 25-19, 25-22) in panchina rispettivamente Kantor e Monti.

EX

Gli ex della gara sono due. Tra le fila della Callipo c’è Marco Rizzo alla Revivre Milano nel 2014-15 e Tine Urnaut dell’Allianz Milano a Vibo nella stagione 2012-13.

PROBABILI FORMAZIONI

Tonno Callipo Calabria VV: Saitta-Abouba, Cester-Chinenyeze, Defalco-Rossard, Rizzo (L). All. Baldovin

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli-Urnaut, Kozamernik-Piano, Ishikawa-Maar, Pesaresi (L). All. Piazza