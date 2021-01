Volley, una settimana all’esordio per l’Akademia Sant’Anna: le parole del ds Peppe Venuto tra campionato e mercato

16 Gennaio 2021 22:02

Volley, le parole del ds dell’Akademia Sant’Anna: “Lavoriamo a pieno ritmo, siamo pronti. L’arrivo di Escher ci da equilibrio e non escludiamo altri innesti nei prossimi giorni…”

L’arrivo di Martina Escher, “qualcosa” ancora da poter fare sul mercato, il campionato alle porte. È un periodo intenso per l’Akademia Sant’Anna e il suo direttore sportivo Peppe Venuto. Intanto è stata integrata la schiacciatrice catanese. “Siamo intervenuti sul mercato per dare equilibrio a ricezione e attacco – afferma Peppe Venuto – Martina non ha bisogno di presentazioni, nel suo curriculum c’è tanta esperienza nei campionati nazionali di B1. La ragazza si è ambientata fin da subito nel gruppo che, giorno dopo giorno, sta creando una propria identità. Sono sicuro che non verranno disattese le aspettative che società e staff hanno nei suoi confronti”.

Il campionato è ormai distante una settimana anche se c’è il rischio di vedere rinviata la prima gara, il derby con l’Amando, per i contagi che hanno interessato la società santateresina. “Speriamo di ripartire regolarmente sabato prossimo anche se la situazione contagi in casa

Amando Volley potrebbe portare ad un rinvio della prima gara – ribadisce il diesse – Ci stiamo preparando al meglio per farci trovare pronti al primo fischio di inizio. Riprendere la preparazione dopo 45 giorni di stop non è stato semplice ma mister Gagliardi e l’intero staff sono stati all’altezza della situazione modellando il programma su ogni singola altera. Ad oggi ci manca davvero poco per essere al meglio, stiamo continuando a lavorare a pieno ritmo e gli allenamenti congiunti ci stanno dando indicazioni importanti sul nostro reale stato di forma sia fisico che tecnico”.

Tanto, infatti, è passato dall’ultima schiacciata. “Non vediamo l’ora di scendere in campo, la nostra ultima gara ufficiale risale al febbraio 2020. Sono stati 12 mesi di stop difficili da affrontare ma che ci hanno dato la possibilità di organizzare al meglio la nostra struttura societaria che oggi è quasi pronta ad affrontare palcoscenici importanti e ambiziosi”.