Volley Reghion, buona anche la seconda amichevole contro la Desi Palmi: finisce 4-0

18 Gennaio 2021 10:44

La Volley Reghion batte agilmente la Desi Palmi anche nella seconda amichevole: finisce 4-0. Racconto, tabellino e fotogallery

È un 4-0 che lascia soddisfatti giocatrici, tecnici e società quello che la Volley Reghion ha inflitto alla Desi Palmi nella seconda amichevole sostenuta nella settimana ormai trascorsa. Sabato pomeriggio, presso la palestra della scuola “Boccioni”, le ragazze di Mister Monopoli hanno offerto un’ottima prova che lascia ben sperare in vista dell’esordio ufficiale del 23 Gennaio contro Modica.

Prestazione positiva, specialmente nella ripresa, non solo dal punto di vista tecnico e tattico. Infatti, le biancoblu hanno dimostrato verve atletica, a dimostrazione che la forma fisica è ormai quasi arrivata al top, dopo le difficoltà pandemiche e logistiche incontrate nei mesi scorsi. Ed anche la forza mentale, considerato che le reggine, rispetto alla partita di andata tenutasi a Palmi, hanno disputato una gara totalmente diversa in termini di concentrazione, con pochissimi errori nelle giocate singole che collettive, a testimonianza che durante la settimana si sono impegnate ancor di più per recuperare quanto perso per strada in termini di preparazione. Mister Monopoli è rimasto molto soddisfatto di quanto dato dalle sue ragazze sul campo “Boccioni”, vedendo molta coerenza fra quanto provato e riprovato nelle doppie sedute settimanali di allenamento e quanto prodotto contro il sestetto palmese. Da lunedì si tornerà in palestra per preparare al meglio l’esordio in B1 di sabato pomeriggio contro il Modica al “Boccioni”.