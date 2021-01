Volley Reghion, buon test amichevole contro la Desi Palmi in preparazione alla prima di campionato

14 Gennaio 2021 16:08

La Volley Reghion, in vista dell’imminente primo impegno di campionato, ha sfidato la Desi Palmi in amichevole

Prima uscita per le ragazze di Mister Monopoli dopo lo stop forzato a causa dei vari Dpcm. Amichevole terminata col punteggio di 3 a 1 per la compagine reggina che ha mostrato un pò di “fatica” dovuta allo stop forzato nel mese di Novembre. Si è disputata la prima di due amichevoli in programma questa settimana, sempre contro la Desi Palmi, in vista della prima uscita di campionato in casa contro Modica che si giocherà presso la palestra della scuola Boccioni giorno 23 Gennaio.

Gli allenamenti sono ripresi nel mese di dicembre per poi nuovamente fermarsi con un piccolo stop per le festività natalizie, seppur le giocatrici sono state già in campo prima e durante l’epifania, in modo da accelerare la ripresa di una forma fisica che naturalmente è complessa da recuperare, anche perché il Dpcm emanato decreta la chiusura delle palestre.

Nonostante tutto la squadra ci mette tanto impegno, seppur con mille difficoltà, su tutte quella degli allenamenti senza un orario fisso, portatori alcune volte di assenze che vedono impossibilitato Mister Monopoli ad avere tutto il gruppo al completo. Con la speranza di poter risolvere tali problematiche in un tempo più che celere si continuerà la preparazione in vista di sabato 23, quando si scenderà in campo per la prima gara tanto attesa da tutte le ragazze, che non vedono l’ora di poter tornare a giocare dopo quasi un anno di stop.