Volley, Akademia Sant’Anna: due settimane all’inizio del campionato di B1, tre i test programmati nei prossimi giorni

8 Gennaio 2021 15:34

Volley, due settimane all’inizio del campionato di B1 per l’Akademia Sant’Anna: i test programmati sono 3, si inizia domani a Modica

Tre allenamenti congiunti come tappe d’avvicinamento all’inizio del campionato programmato per il 23 gennaio. È intenso il programma per le ragazze dell’Akademia Sant’Anna che domani pomeriggio saranno di scena a Modica contro una delle avversarie della prossima serie B1. Gli allenamenti, la prossima settimana, proseguiranno secondo la settimana tipo con sedute individuali la mattina e tecniche il pomeriggio. Mercoledì 13 Modica renderà la visita per un altro allenamento congiunto, quindi la settimana di lavoro si concluderà con un’altra seduta congiunta sabato 16 gennaio, con la Pallavolo Sicilia.

“Mi aspetto di ricominciare ad avere una parvenza di normalità, a ritrovare i ritmi di gioco di una partita anche se siamo tutti consapevoli, sia noi che gli avversari, che questa è una cosa complicata. Ci proviamo – afferma l’allenatore Nino Gagliardi – Dal punto di vista fisico, abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato e questo è un aspetto positivo. Ma siamo consapevoli che le difficoltà sono dietro l’angolo, perché quanto sta avvenendo quest’anno è una cosa nuova per tutti. Affrontiamo con animo sereno, grazie anche al supporto della società che ci ha messo nelle condizioni di lavorare da subito e bisogna ringraziare il presidente per questo”.

Quindi, dal 19 gennaio scatterà il tradizionale programma di allenamenti che porterà all’esordio del 23 in casa contro l’Amando Santa Teresa.