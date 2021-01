La vittoria degli ex! L’Inter di Conte e Vidal “abbatte” la Juve a San Siro e aggancia il Milan in vetta: la classifica

17 Gennaio 2021 22:43

Gli ex Juve Conte e Vidal stendono i bianconeri con la “loro” Inter: vittoria senza attenuanti a San Siro e la vetta si infiamma

Gli ex che purgano, gli ex che pungono. Meritatamente. Non c’è storia a San Siro nel big match tra Inter e Juventus. Con un gol per tempo i nerazzurri di Conte e Vidal “abbattono” i bianconeri con un successo senza attenuanti. Ed è proprio Vidal a mandare in vantaggio i suoi in avvio con un colpo di testa. Il cileno non esulta (e poco prima aveva baciato lo stemma degli avversari presente sulla maglia di Chiellini), i tifosi sì, che fanno festa fuori dallo stadio come dimostrano i “rumori” che costringono anche l’arbitro a ritardare il match (non sentiva il quarto uomo e il delegato per dare il fischio d’inizio).

Quella della Juve non si può chiamare reazione, perché non c’è. Immobile, statica, mai pericolosa, la squadra di Pirlo è ben ingabbiata dalla difesa avversaria, che si inventa anche il gol del raddoppio. E’ infatti da un illuminante lancio a tagliare di Bastoni (Chiellini e Frabotta non si intendono) che Barella firma il raddoppio scattando indisturbato in profondità. La partita finisce praticamente qui. Il primo tiro della Juve è a ridosso del 90′, con Handanovic che respinge un tiro di Chiesa. L’Inter vince, convince e aggancia i cugini del Milan in vetta (che gioca domani a Cagliari), la Juve invece si allontana sempre più, dalla vetta, ma ha una partita in meno. Di seguito il programma completo di giornata con risultati, classifica, marcatori e prossimo turno.

RISULTATI SERIE A 18ª GIORNATA

VENERDI’ 15 GENNAIO

ore 20:45

Lazio-Roma 3-0 (14′ Immobile, 23′, 67′ Luis Alberto)



SABATO 16 GENNAIO

ore 15:00

Bologna-Verona 1-0 (19′ rig. Orsolini)

ore 18:00

Torino-Spezia 0-0

ore 20:45

Sampdoria-Udinese 2-1 (55′ De Paul, 67′ Candreva rig., 81′ Torregrossa)

DOMENICA 17 GENNAIO

ore 12:30

Napoli-Fiorentina 6-0 (5′, 72′ rig. Insigne, 36′ Demme, 38′ Lozano, 45′ Zielinksi, 89′ Politano)

ore 15:00

Crotone-Benevento 4-1 (5′ aut. Glik, 29′, 54′ Simy, 65′ Vulic. 84′ Iago Falque)

Sassuolo-Parma 1-1 (37′ Kucka, 93′ Djuricic rig.)

ore 18:00

Atalanta-Genoa 0-0

ore 20:45

Inter-Juventus 2-0 (12′ Vidal, 52′ Barella)

LUNEDI’ 18 GENNAIO

ore 20:45

Cagliari-Milan

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 40 INTER 40 NAPOLI 34 ROMA 34 JUVENTUS 33 ATALANTA 32 LAZIO 31 SASSUOLO 30 VERONA 27 SAMPDORIA 23 BENEVENTO 21 BOLOGNA 20 SPEZIA 18 FIORENTINA 18 UDINESE 16 CAGLIARI 14 GENOA 15 TORINO 13 PARMA 13 CROTONE 12

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 15 reti Immobile (Lazio) 12 reti Lukaku (Inter) 12 reti Joao Pedro (Cagliari) 10 reti Muriel (Atalanta) 10 reti Ibrahimovic (Milan) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Insigne (Napoli) 9 Reti Lautaro Martinez (Inter) 9 reti Nzola (Spezia) 9 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (19ª GIORNATA)

VENERDI’ 22 GENNAIO

ore 20.45

Benevento-Torino

SABATO 23 GENNAIO

ore 15

Roma-Spezia

ore 18

Milan-Atalanta

Udinese-Inter

ore 20.45

Fiorentina-Crotone

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 12.30

Juventus-Bologna

ore 15

Genoa-Cagliari

Verona-Napoli

ore 18

Lazio-Sassuolo

ore 20.45

Parma-Sampdoria