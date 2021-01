Villa San Giovanni , il “Nostro-Repaci” premia i vincitori del Premio Letterario Giovani

22 Gennaio 2021 10:12

La Cerimonia di Premiazione del “Premio Letterario Giovani”, sesta edizione, organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro – Repaci” di Villa San Giovanni. si svolgerà in modalità online sulla piattaforma d’Istituto “MEET”, in osservanza alle disposizioni del D.P.C.M. 16 gennaio 2021 sull’emergenza epidemiologica da COVID-19. Riceveranno il link per il collegamento gli studenti vincitori, i Dirigenti scolastici e le famiglie; è previsto l’intervento di un illustre relatore e la presenza di autorità civili e militari. Il “Nostro – Repaci”, utilizzando le risorse strumentali di cui la scuola è dotata, anche in questo periodo di emergenza che ha investito il nostro Paese, mantiene saldo il ruolo di polo culturale sul territorio, continuando ad offrire occasioni culturali e di riflessione. Con questa iniziativa concorsuale l’Istituto, in collaborazione con l’AICC (Associazione Italiana Cultura Classica) Columna Rhegina di Villa San Giovanni, ha inteso dare l’opportunità ai giovani di esprimere il loro mondo interiore e la loro creatività, promuovere la diffusione della cultura umanistica e valorizzare le Eccellenze. Per la sesta edizione del premio gli studenti interni all’Istituto “Nostro – Repaci” e gli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio si sono cimentati sul tema: Ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικòν ζῷον”- (O ànthropos fiùsei politikòn zòon)- L’uomo è per natura un animale sociale, affermò nel IV sec. a.C. Aristotele (Politica l. I ), tende perciò per natura ad aggregarsi con altri individui e a costituirsi in società. In questo tormentato momento storico che stiamo vivendo, sembra essersi ormai aperto un altro mondo, quello dell’uomo animale virtuale. I rapporti sociali, per sopportare l’isolamento cui siamo costretti, si sono riqualificati in chiave virtuale; smart working e videoconferenze hanno accelerato la digitalizzazione della società, ma, in fondo, il cuore dell’uomo è pieno di speranza di ritrovare il conforto che solo i rapporti umani possono offrirci.

La Giuria, composta da Docenti dell’Istituto e presieduta dalla Dirigente scolastica prof.ssa Maristella Spezzano, ha individuato i vincitori e ha ritenuto meritevoli di Menzione gli elaborati di alcuni alunni. A tutti i concorrenti sarà rilasciato attestato di partecipazione. Sono risultati vincitori i seguenti studenti:

Sezione Studenti interni Istituto Istruzione Superiore “Nostro – Repaci”

1° classificato

Chiara Cosentino classe II C Liceo Classico

2° classificato

Angelica Scopelliti classe V C Liceo Classico

3° classificato

Pierpaolo Carpinelli classe IV H Liceo Scientifico

Sezione Studenti scuole secondarie di primo grado del territorio

1° classificato

Presterà Giada Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Cannitello

2° classificato

Abate Rossella III A I.C. Campo Calabro – San Roberto

3° classificato

Teramo Rebecca III B Scuola Media Minasi – Scilla