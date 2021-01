Video hard Valbuena, Karim Benzema rinviato a giudizio con l’accusa di ‘tentato ricatto’

7 Gennaio 2021 18:25

Torna a fare scalpore il caso riguardante il video hard di Valbuena: Karim Benzema rinviato a giudizio con l’accusa di ‘tentato ricatto’

Karim Benzema rinviato a giudizio con l’accusa di ‘tentato ricatto’ ai danni di Mathieu Valbuena, suo ex compagno di nazionale. Il motivo? Facciamo un passo indietro. Nel 2015, mentre Deschamps costruiva le basi per dar vita alla straordinaria e talentuosa Francia ammirata al giorno d’oggi, nel ritiro dei ‘Bleu’ scoppiò un vero e proprio scandalo: Benzema avrebbe fatto da intermediario in un ricatto ai danni del compagno Valbuena. L’attaccante del Real Madrid, contattato da un amico con precedenti penali, avrebbe chiesto 150.000 euro a Valbuena per non far circolare un video hard che lo vedeva come protagonista. Entrambi furono esclusi dalla nazionale: Benzema, forte dei suoi 19 trofei vinti con il Real Madrid (2 dei quali sono Champions League) e oltre 260 gol segnati, non la prese bene accusando il CT di razzismo nei suoi confronti. Oggi Benzema è stato rinviato a giudizio insieme ad altre 4 persone. Sui social l’attaccante ha commentato: “allora, quand’è questa pagliacciata, eh?“.