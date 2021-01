Vidal bacia lo stemma della Juventus, poi il chiarimento: “un gesto d’affetto per Chiellini”

18 Gennaio 2021 10:48

Arturo Vidal bacia lo stemma della Juventus, il gesto fa storcere il naso ai tifosi dell’Inter: il centrocampista cileno fa chiarezza sui social

Nel prepartita di Juventus-Inter è avvenuto un episodio davvero particolare. Agli occhi sempre attenti dei social non è sfuggito il tenero abbraccio fra Giorgio Chiellini e Arturo Vidal. Niente di così scandaloso, visti i tanti anni passati insieme alla Juventus, conditi da tante vittorie e altrettanti trofei. Un particolare però non è passato inosservato: Arturo Vidal sembra baciare lo stemma della Juventus! Molti tifosi dell’Inter non hanno preso bene la cosa, specialmente se correlata alle prestazioni mostrate in campo dal centrocampista cileno, nettamente al di sotto delle aspettative fin qui.

Il gol che ha sbloccato la partita, firmato proprio dall’ex di turno, ha però fatto calmare le acque. Nel post gara, dopo il 2-0 con il quale l’Inter ha battuto i rivali di sempre, Arturo Vidal ha fatto chiarezza con un post Instagram spiegando le sue reali intenzioni, fugando ogni dubbio su quanto accaduto: “la mia intenzione non è mai stata quella di baciare lo stemma di un altra squadra. Il bacio è stata una dimostrazione di affetto per un fratello che mi ha dato il calcio, con il quale ho vissuto anni meravigliosi insieme e ci vogliamo bene. Io rispetto la mia squadra, i nostri tifosi e la gente che ha avuto fiducia in me per difendere e continuare a far crescere la storia di questo bellissimo club. E lascerò l anima per quello! Forza @Inter !!!“.