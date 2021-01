Vestiti di Carnevale per neonato, dai supereroi ai personaggi Disney: le proposte di Amazon per i più piccini

7 Gennaio 2021 17:07

Vestiti di Carnevale per neonato: cosa scegliere per il 2021? Su Amazon tantissime idee: dalle coccinelle ai pirati, passando per i supereroi e personaggi Disney

Le festività natalizie sono ufficialmente terminate ieri con l’Epifania. Nonostante le misure restrittive a causa dell’emergenza coronavirus in tanti hanno potuto festeggiare il Natale ed il Capodanno, anchese con pochi intimi, in un clima comunque sereno e gioioso, seppur insolito. Archiviate le festività natalizie adesso però si avvicinano altri eventi importantissimi, che nonostante la pandemia e la situazione incerta per quanto riguarda il futuro, in tanti vorranno festeggiare. Tra queste c’è il Carnevale, che quest’anno cade il 14 febbraio, lo stesso giorno in cui si festeggia San Valentino: tanti sono i genitori che non vedono l’ora di travestire i loro figli, soprattutto coloro per i quali sarà il primo Carnevale, quindi tutti i bambini nati da fine febbraio 2020. E’ proprio a loro che è dedicato questo articolo: presenteremo infatti le migliori proposte di Amazon per quando riguarda i vestiti di Carnevale per neonato (sia maschietto che femminuccia).

Come festeggiare il Carnevale 2021?

Dal travestimento da leone a quello di fragolina, il famoso e-commerce mette offre una scelta vastissima, ce n’è per tutti i gusti: i genitori potranno davvero sbizzarrirsi e anche se non sarà consentito andare a passeggiare, fare le classiche sfilate con i carri, lanciare coriandoli per le strade della città insieme ad altri bambini, il Carnevale 2021 va festeggiato e ricordato, con qualche scatto speciale, fatto in casa con gli smartphone o con un’attrezzatura più professionale oppure anche recandosi dal fotografo per un veloce servizio fotografico da stampare e tenere custodito in un album da sfogliare quando lo si desidera. L’importante è non farsi prendere dall’apatia a causa della situazione difficile che stiamo vivendo e far trascorrere ai più piccini una giornata davvero speciale.

Ecco i migliori vestiti di Carnevale per neonato disponibili su Amazon

Per maschietto:

Per femminuccia:

Unisex: