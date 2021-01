Vestiti di Carnevale per Famiglie, tutti pazzi per le serie tv: dal Trono di Spade alla Casa di Carta

25 Gennaio 2021 13:27

Vestiti di Carnevale per famiglie: nel 2021 si festeggia tutti abbinati. Genitori e figli, o semplicemente moglie e marito, o padre e figlia: su Amazon tantissime proposte a tema “serie tv”

Le serie tv sono amatissime e seguitissime. Con la pandemia di coronavirus c’è stato un boom di visualizzazioni, a causa del lockdown e delle varie chiusure che hanno costretto tantissime persone a restare chiuse in casa. C’è chi ha finito serie che aveva interrotto per mancanza di tempo, chi invece ha divorato serie nuove per poi commentarle con amici e parenti. Tra le più popolari e apprezzate ci sono sicuramente il Trono di Spade e la Casa di Carta, ma anche la Regina degli Scacchi, il più recente Lupin, ma anche Grey’s Anatomy.

Ecco quindi che i personaggi delle serie tv sono i più gettonati per i travestimenti di Carnevale. Dove trovare i vestiti di Carnevale dei telefilm? Su Amazon: il famoso e-commerce offre una vastissima gamma di travestimenti per il 2021. Nonostante la pandemia il Carnevale va festeggiato, soprattutto per i più piccini. Quindi in famglia bisognerà organizzare delle divertentissime feste, dove a travestirsi dovranno essere tutti e non solo i bambini.

Vestiti di Carnevale per famiglie – Il Trono di Spade

Da Sansa Stark a sua sorella Arya, passando per la Regina dei Draghi Daenerys aJon Snow, su Amazon c’è anche la mascheera degli Estranei.

Vestiti di Carnevale per famiglie – La Casa di Carta

I travestimenti per quanto riguarda questa serie tv sono un po’ più generici: basta indossare una tuta arancione e la maschera indossata dai protagonisti nella serie nel loro assalto alla banca, senza dover ricorrere a particolari parrucche o trucchi. Nairobi, Rio, Tokyo, dietro la maschera si può nascondere chiunque, solo il Professore/Salvador e Raquel Murillo possono essere ‘riconoscibili’.

Vestiti i Carnevale per famiglie – Grey’s Anatomy

Per inmpersonare i personaggi di Grey’s Anatomy basta un camice da medico o infermiere e su Amazon ce ne sono di tanti tipi, per grandi e piccini.

Vestiti di Carnevale per famiglie – Breaing Bad

Per immortalare il Carnevale 2021 non deve mancare l’attrezzatura perfetta per fotografie impeccabili