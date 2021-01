Vestiti di Carnevale da supereroe: su Amazon le migliori proposte per bambini e adulti

18 Gennaio 2021 16:15

Su Amazon i migliori vestiti di Carnevale da supereroe: tantissime proposte per festeggiare in maniera originale. Perchè in fondo siamo tutti un po’ supereroi con un unico nemico in comune, il coronavirus

Tra meno di un mese è Carnevale: quest’anno la festa tanto amata soprattutto dai bambini cade nello stesso giorno di San Valentino, il 14 febbraio. Nonostante la pandemia e, quindi, l’impossibilità di festeggiare il Carnevale come da tradizione, con spettacolari sfilate di carri per le vie principali delle città, e giocando in strada con altri bambini, lanciando coriandoli e stelle filanti, il Carnevale va comunque festeggiato! Non c’è scusa che tenga. Tanti psicologi invitano le persone a festeggiare le ricorrenze, seppur in casa e con pochi intimi, indossando i vestiti migliori, truccandosi e sistemandosi capelli e/o barba, per non lasciarsi andare alla depressione, aumentata pesantemente nell’ultimo anno caratterizzato dall’emergenza coronavirus.

Ecco quindi che il tempo per andare alla ricerca del travestimento migliore sta per terminare: manca poco meno di un mese al Carnevale 2021 e tutto deve essere organizzato alla perfezione, per non farsi cogliere impreparati pochi giorni prima della festa e dover andare a cercare un vestito all’ultimo momento, dovendosi magari accontentare degli ultimi capi rimasti. Su Amazon c’è l’imbarazzo della scelta, per grandi e piccini, uomini e donne, maschietti e femminucce. Nella nostra selezione i supereroi più famosi, ma su Amazon è possibile trovare anche quelli meno conosciuti, basta scrivere il loro nome sul ‘cerca’ dell’e-commerce.

Quali vestiti di Carnevale scegliere per il 2021

Beh dopo aver vissuto un difficilissimo 2020 non si può scegliere niente di meglio che un travestimento da supereroe. Tutti, in fondo, siamo dei supereroi, per quello che stiamo affrontando, per il coraggio, la pazienza e la forza che stiamo mettendo ogni giorno per sopravvivere e contrastare la pandemia. Da Hulk a Batman, passando per Iron Man e la Wonder Woman: su Amazon ce n’è davvero per tutti i gusti e tutte le taglie. Divertiamoci quindi a sfoggiare il miglior travestimento e a scattare foto da condividere con amici e parenti. Tutti supereoi con un unico nemico in comune: il coronavirus!

