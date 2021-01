Crotone, non basta il solito Messias per evitare la terza sconfitta del 2021: il Verona si impone 2-1

10 Gennaio 2021 16:57

Verona-Crotone termina 2-1: ai calabresi non basta il solito Junior Messias per battere i veronesi. I ragazzi di stroppa sempre più ultimi in classifica

Il 2021 del Crotone prosegue nel segno della sconfitta. Dopo Inter e Roma, i calabresi subiscono il terzo ko consecutivo, il 12° della loro stagione, cortesia del Verona. La gara si mette subito in salita con Nikola Kalinic che premia la testardaggine di Juric nel dargli fiducia con la rete che apre la gara. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio dei veronesi con Di Marco che trova uno splendido gol di punta in stile futsal. Il Crotone incassa il doppio colpo e nel secondo tempo prova a reagire: il solito Junior Messias accorcia le distanze battendo a rete da distanza ravvicinata su assist di Pedro Pereira. Ma ai pitagorici non basta: il Verona, che nel finale ha sfiorato il terzo gol con la traversa di Colley, si impone per 2-1.

Nelle altre gare del pomeriggio da segnalare le vittorie delle due big in campo, Lazio e Napoli, impegnate entrambe in trasferta rispettivamente a Parma e Udine. I biancocelesti si sono imposti con due reti nel secondo tempo a firma di Luis Alberto e Caiedo; i partenopei hanno sbloccato la gara su rigore con Insigne, si sono visti raggiungere da Lasagna e hanno effettuato nuovamente il sorpasso nel recupero con Bakayoko.

RISULTATI SERIE A 17ª GIORNATA

SABATO 9 GENNAIO

Ore 15:00

Benevento-Atalanta 1-4 (30′ Ilicic, 50′ Sau, 69′ Toloi, 71′ Zapata, 86′ Muriel)

Ore 18:00

Genoa-Bologna 2-0 (44′ Zajc, 55′ Destro)

Ore 20:45

Milan-Torino 2-0 (25′ Leao, 36′ Kessiè rigore)

DOMENICA 10 GENNAIO

Ore 12:30

Roma-Inter 2-2 (17′ Pellegrini, 56′ Skriniar, 66′ Hakimi, 86′ Mancini)

Ore 15:00

Parma-Lazio 0-2 (55′ Luis Alberto, 67′ Caicedo)

Udinese-Napoli 1-2 (15′ Insigne, 27′ Lasagna, 90′ Bakayoko)

Verona-Crotone 2-1 (16′ Kalinic, 25′ Di Marco, 55′ Messias)

Ore 18:00

Fiorentina-Cagliari

Ore 20:45

Juventus-Sassuolo

LUNEDI’ 11 GENNAIO

ore 20:45

Spezia-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 40 INTER 37 ROMA 34 ATALANTA 31 NAPOLI 31 JUVENTUS 30 SASSUOLO 29 LAZIO 28 VERONA 27 BENEVENTO 21 SAMPDORIA 20 BOLOGNA 17 UDINESE 16 FIORENTINA 15 CAGLIARI 14 SPEZIA 14 GENOA 14 TORINO 12 PARMA 12 CROTONE 9

CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 14 reti Lukaku (Inter) 12 reti Immobile (Lazio) 11 reti Joao Pedro (Cagliari) 10 reti Muriel (Atalanta) 10 reti Ibrahimovic (Milan) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Lautaro Martinez (Inter) 9 reti Mkhitaryan (Roma) 8 reti Nzola (Spezia) 8 reti Berardi (Sassuolo) 7 reti D. Zapata (Atalanta ) 7 Reti Insigne (Napoli) 7 Reti Lozano (Napoli) 7 reti Veretout (Roma) 7 reti Dzeko (Roma) 7 reti Quagliarella (Sampdoria) 7 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (18ª GIORNATA)

VENERDI’ 15 GENNAIO

Ore 20:45

Lazio-Roma

SABATO 16 GENNAIO

Ore 15:00

Bologna-Verona

Ore 18:00

Torino-Spezia

ORE 20:45

Sampdoria-Udinese

DOMENICA 17 GENNAIO

Ore 12:30

Napoli-Fiorentina

Ore15:00

Crotone-Benevento

Sassuolo-Parma

Ore 18:00

Atalanta-Genoa

Ore 20:45

Inter-Juventus

LUNEDI’ 18 GENNAIO

Ore 20:45

Cagliari-Milan