Manila Nazzaro, il dramma dell’aborto spontaneo: “così il cuoricino di mio figlio ha smesso di battere”

9 Gennaio 2021 17:16

Manila Nazzaro racconta il dramma dell’aborto spontaneo: Miss Italia 1999 ha perso il figlio che aspettava insieme a Lorenzo Amoruso

Nei giorni scorsi Manila Nazzaro ha raccontato ai propri follower Instagram un particolare segreto riguardante la sua vita privata. Miss Italia 1999 ha spiegato di aver avuto un aborto spontaneo che ha portato alla morte del figlio che aspettava dall’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Per la coppia sarebbe stato il primo figlio insieme. Intervistata da ‘Verissimo’, Manila Nazzaro ha raccontato il dramma di quei momenti: “io e Lorenzo desideravamo tanto un figlio. Sarebbe stato il frutto di una ripartenza. Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane. È un dolore profondo e silenzioso, mi sono sentita svuotata. Mi è stato consigliato di non raccontarlo e questo ha incrementato ancora di più la mia sofferenza”.