Coronavirus: buone notizie, via libera dell’EMA al vaccino Moderna

6 Gennaio 2021 14:31

Coronavirus: l’agenzia ha raccomandato l’autorizzazione condizionata per il commercio del vaccino Moderna

L’Agenzia europea del farmaco (EMA) ha dato il via libera anche al vaccino di Moderna. Lo comunica la stessa EMA. L’agenzia ha raccomandato l’autorizzazione condizionata per il commercio del vaccino prodotto dalla società americana per le persone maggiori di 18 anni, si legge in una nota.

“Il comitato per i farmaci per uso umano (Chmp) dell’Ema ha valutato accuratamente i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino e ha raccomandato per consenso la concessione di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionale formale da parte della Commissione europea. Cio’ garantira’ ai cittadini dell’Ue che il vaccino soddisfa gli standard dell’Ue e mette in atto le salvaguardie, i controlli e gli obblighi per sostenere le campagne di vaccinazione a livello dell’Ue”.